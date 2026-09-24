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Hapoel Tel Aviv-Bayern Münih maçı, 24 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı takip edilebilecek.

Hapoel Tel Aviv-Bayern Münih maçının S Sport 2 ve S Sport Plus yayınları şifreli olacak. Mücadele için Türkiye’de şifresiz bir yayın seçeneği bulunmuyor.

Karşılaşmayı izlemek isteyen basketbolseverlerin ilgili platformlara aboneliğinin bulunması gerekiyor.

Hapoel Tel Aviv-Bayern Münih karşılaşması Türkiye’de S Sport 2 ve dijital platform S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Hapoel Tel Aviv ile Bayern Münih arasındaki EuroLeague karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

EUROLEAGUE heyecanında Hapoel Tel Aviv ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler, “Hapoel Tel Aviv-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

Dubai Basket-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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