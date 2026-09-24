EUROLEAGUE heyecanında Hapoel Tel Aviv ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler, “Hapoel Tel Aviv-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.
MAÇ SAAT 19.00’DA
Hapoel Tel Aviv ile Bayern Münih arasındaki EuroLeague karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.
Mücadelenin hava atışı Türkiye saatiyle 19.00’da yapılacak.
HAPOEL TEL AVİV-BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?
Hapoel Tel Aviv-Bayern Münih karşılaşması Türkiye’de S Sport 2 ve dijital platform S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı izlemek isteyen basketbolseverlerin ilgili platformlara aboneliğinin bulunması gerekiyor.
YAYIN ŞİFRELİ Mİ?
Hapoel Tel Aviv-Bayern Münih maçının S Sport 2 ve S Sport Plus yayınları şifreli olacak. Mücadele için Türkiye’de şifresiz bir yayın seçeneği bulunmuyor.
Hapoel Tel Aviv-Bayern Münih maçı, 24 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı takip edilebilecek.