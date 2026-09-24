ALTIN piyasasında yaşanan sert fiyat hareketleri yatırımcıların yakın takibinde. Gram ve ons altında görülen geri çekilmelerin ardından “Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi?” soruları gündeme gelirken Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Memiş, savaş kaynaklı belirsizlik, doların güçlü seyri, ABD tahvil faizleri ve para politikalarındaki gelişmelerin değerli metaller üzerinde etkili olduğunu belirtti.

“PUSLU HAVALARDA UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN”

Yatırımcılara kısa vadeli fiyat hareketlerine göre karar vermemeleri yönünde uyarıda bulunan Memiş, belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde birikimlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Memiş, “Yatırımcı puslu havalarda elindeki birikimleri çeşitlendirmeli. Uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmamak gerekiyor. Savaş belirsizliği var, dolar güçlenmeye devam ediyor. Uzun vadeli düşünmek lazım, kısa vadeli değil” ifadelerini kullandı.

ONS ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

İslam Memiş, ons altının kısa vadede 4 bin 300 ile 4 bin 500 dolar aralığında hareket edebileceğini öngördü. Memiş’e göre ABD tahvil faizleri, FED’in para politikası, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler önümüzdeki süreçte altının yönünü belirleyebilecek başlıca faktörler arasında bulunuyor.

Piyasalardaki dalgalı görünümün bir süre daha devam edebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların kısa vadeli hareketlere karşı temkinli davranması gerektiğini ifade etti.

KASIM AYININ İKİNCİ YARISINA DİKKAT

Altın yatırımcıları açısından kasım ayının ikinci yarısının önemli olabileceğine işaret eden Memiş, ABD ile İran arasında yaşanabilecek diplomatik gelişmelerin değerli metaller üzerinde etkili olabileceğini değerlendirdi.

Yıl sonuna kadar piyasalarda sert fiyat hareketlerinin görülebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların özellikle belirsizliklerin arttığı dönemlerde uzun vadeli stratejilerini korumalarının önemine dikkat çekti.

GRAM ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Gram altında daha önce 7 bin 229 lira seviyesinin görüldüğünü hatırlatan Memiş, bu seviyenin ardından sert bir geri çekilme yaşandığını söyledi.

Memiş, kendi hesaplamalarına göre altının mevcut fiyatının “normal değerinin” yaklaşık yüzde 25-30 altında bulunduğunu savundu.

YIL SONU İÇİN 5 BİN DOLAR SENARYOSU

Ons altına ilişkin yıl sonu beklentisini de paylaşan Memiş, fiyatların yeniden 4 bin 600-4 bin 800 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Memiş, piyasa koşullarının oluşması durumunda ons altında 5 bin dolar seviyesinin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

Memiş’in değerlendirmeleri tahmin niteliği taşırken, altın piyasasının önümüzdeki dönemde FED politikaları, doların seyri, tahvil faizleri ve jeopolitik gelişmeler doğrultusunda yön bulması bekleniyor.