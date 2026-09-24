Yeni sezonda Avrupa basketbol sahnesinde Türk rüzgarı esecek. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, erkekler ve kadınlar kategorilerinde toplam 16 Türk temsilcisi farklı Avrupa kupalarında kupa mücadelesi verecek.

Erkekler basketbolunun en üst düzeyi olan Basketbol Avrupa Ligi'nde Türkiye adına Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş parkeye çıkacak. BKT Avrupa Kupası'nda ise Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve TOFAŞ başarı arayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray MCT Technic ile Trabzonspor yer alırken, FIBA

Avrupa Kupası'nda Esenler Erokspor, Yukatel Denizli Basket ve Biotekno Körfez Basket Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

KADINLARDA HANGİ TAKIMLAR YER ALACAK?

FIBA

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring boy gösterecek.

FIBA

Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise ÇİMSA ÇBK

Mersin ve Beşiktaş BOA mücadele edecek.

EMLAK KONUT'UN DURUMU NASIL NETLEŞECEK?

Avrupa kupalarındaki statü gereği, Emlak Konut'un nihai adresi henüz kesinleşmedi. İstanbul ekibi, oynayacağı son eleme turunu geçmeyi başarırsa doğrudan FIBA

Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılacak. Temsilcimiz bu turda elenmesi halinde ise yoluna FIBA

Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam ederek Avrupa serüvenini sürdürecek.