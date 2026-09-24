AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'i ziyaret ederek kent genelindeki ulaşım yatırımlarını görüştü. Yapılan görüşmede, Antalya merkezindeki kavşak çalışmaları ile batı ilçelerini kapsayan karayolu projelerinin son durumu masaya yatırıldı.

Uslu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, özellikle batı eksenindeki trafiği rahatlatacak projeler hız kazanıyor. Kumluca geçişi, Finike-Elmalı bölünmüş yolu ve Kaş-Gömbe hattındaki çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi. Ayrıca Seydikemer-Kalkan ve Çatallar-Kasaba yollarındaki ilerlemeler de görüşmenin ana başlıkları arasında yer aldı.

MERKEZDEKİ KAVŞAK ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?

Antalya kent merkezinde artan trafik yoğunluğuna çözüm üretmek amacıyla planlanan katlı kavşak projelerinde sona geliniyor. Daha önce trafiğe açılan Sanayi ve Kepezüstü kavşaklarının ardından, Duraliler ve Uncalı kavşaklarında yürütülen inşaat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Bu projelerin devreye girmesiyle şehir içi ulaşım konforunun artması hedefleniyor.

YENİ YATIRIMLAR BÖLGEYE NE KAZANDIRACAK?

Planlanan yeni yatırımlar arasında öne çıkan Elmalı-Akçay-Gömbe yolunun hayata geçirilmesi, bölgedeki tarımsal lojistiği ve turizm hareketliliğini yakından ilgilendiriyor. Özellikle yaz aylarında sahil şeridi ile yaylalar arasında artan araç trafiğinin, bu iyileştirme projeleri sayesinde daha güvenli ve akıcı hale gelmesi öngörülüyor.

Uslu, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli seyahat imkanı sunmak için ilgili kurumlar nezdinde temasların sürdürüleceğini aktardı.