Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) verilerine göre, 25 Eylül 2026 tarihinde Antalya genelinde geniş çaplı altyapı ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek çalışmalar doğrultusunda, Alanya dahil olmak üzere toplam sekiz ilçede farklı saat dilimlerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya'daki kesintiler sabah saatlerinde başlayacak. Fığla Mahallesi'nin 323 ve 326 sokakları ile Halisler bölgesinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak. Emişbeleni, Kayabaşı, Toslak, Yeniköy ve Mahmutseydi mahallelerinin belirli bölgelerinde ise kesinti 09.00'dan 16.00'ya kadar sürecek. Bu bölgelerde Cumhuriyet, Topanbükü, Taşdibi ve Uşakpınar mevkilerinde bakım işlemi yapılacak.

DİĞER İLÇELERDEKİ PLANLI ÇALIŞMALAR

Manavgat ilçesinde Ilıca, Güzelyalı, Hocalar, Taşağıl ve Bereket mahallelerinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında değişen periyotlarla yatırım ve yeni OG tesisi çalışmaları yürütülecek. Döşemealtı'nda Altınkale, Bahçeyaka ve Yeşilbayır'ın da aralarında bulunduğu yedi mahallede 09.30 ile 16.00 arası kesinti uygulanacak. Serik'te Çandır, Akçapınar, Gebiz ve Hacıosmanlar mahalleleri 09.30 ile 16.30 saatleri arasında çalışmalardan etkilenecek.

Kaş ilçesi Akörü ve Palamut mahallelerinde 08.30 ile 16.00 saatleri aralığında üçüncü şahıs ve yatırım çalışmaları planlanıyor. Finike'de Arif ve Ernez başta olmak üzere beş mahallede, Korkuteli'nde Yeşilyayla ve Çomaklı mahallelerinde, Demre'de ise Gökyazı Mahallesi'nde gün içinde çeşitli saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

PLANLI KESİNTİLERİN AMACI NEDİR?

Dağıtım şirketleri tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen bu tür planlı yatırımlar, kış aylarında artan enerji talebini karşılamak ve şebeke kaynaklı beklenmedik arızaların önüne geçmek amacıyla yapılıyor. Kesinti süresince voltaj dalgalanmalarına karşı elektronik cihazların fişten çekilmesi, olası maddi hasarları engellemek adına standart bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor.

Turizm hareketliliğinin sürdüğü Alanya ve çevre ilçelerde, işletmelerin jeneratör hazırlıklarını kesinti saatlerine göre planlaması muhtemel etkileri en aza indirmek açısından yakından takip ediliyor.