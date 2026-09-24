Fenerbahçe Spor Kulübü, kurumsal kimliğini ve adını izinsiz kullanan yasa dışı bahis platformlarına karşı hukuki süreç başlattı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, markayı "resmi sponsor" olarak gösteren üç farklı internet sitesi tespit edildi.

Sarı-lacivertli yönetim, söz konusu yasa dışı bahis şirketleriyle hiçbir ticari bağ, sponsorluk veya iş birliği bulunmadığını vurguladı. Marka değerinin yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına resmi şikayette bulunulduğu aktarıldı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Savcılığın başlattığı inceleme sonucunda hızlı bir hukuki adım atıldı. İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 23.09.2026 tarihli ve 2026/10330 D. İş sayılı kararıyla, ihlali gerçekleştiren internet sitelerine derhal erişim engeli uygulandı. Kulüp yetkilileri, sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.

SPORDA YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Türkiye'de spor kulüplerinin isim hakları ve armaları yasal güvence altında bulunuyor. Yasa dışı bahis platformlarının güvenilirlik sağlamak amacıyla büyük spor kulüplerinin adını izinsiz kullanması, hem marka hakkına tecavüz hem de yasa dışı bahse teşvik suçları kapsamında değerlendiriliyor. Fenerbahçe'nin bu adımı, sporun temel değerlerini koruma ve yasa dışı ekonomiye karşı duruş sergileme açısından önem taşıyor.