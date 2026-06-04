Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde sabaha karşı 04.30 sıralarında bir otomobil galerisinin önünde park halindeki araçlarda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki üç otomobile daha sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri Yeşilköy Caddesi'ni trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İKİ ARAÇTA AĞIR HASAR

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde, yangına karışan dört otomobilden ikisinin kullanılamaz hale geldiği, diğer ikisinin ise kısmen zarar gördüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, araçlar üzerinde delil toplama çalışması yürüterek çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Araçların piyasa değerinin yüksek olması nedeniyle toplam maddi hasarın 50 milyon lirayı bulduğu aktarıldı. Yetkililer, bu çapta bir zarara yol açan olayın ardında kundaklama ihtimali bulunabileceğini değerlendirerek geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Adli sürecin yanı sıra, yüksek hasar bedeli nedeniyle olayın kriminal boyutunun da detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.