Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yapan ve bu gelirleri aklayan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, yasa dışı yollardan kazanılan paraların ticari işletmeler ve gayrimenkul üzerinden sisteme sokulduğu tespit edildi.

Soruşturma birimlerinin aktardığına göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile elde edilen gelirlerle mal varlığı edindiği değerlendirilen 18 şüpheli mercek altına alındı. Bu şahıslar hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı.

15 MİLYAR TL DEĞERİNDE VARLIĞA EL KONULDU

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şebekenin kontrol ettiği mal varlığının ulaştığı boyut resmi kayıtlara yansıdı. Yetkili makamların açıklamasına göre, piyasa değeri yaklaşık 15 milyar TL olan devasa bir portföye el konuldu.

Adli makamlarca el konulan varlıklar arasında İzmir'in Çeşme ilçesinde 4 yıldızlı bir otel ile 9 dönümlük arsa bulunuyor. Diyarbakır'da ise toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla, 33 daire ve 4 iş yeri donduruldu. Şebekenin ulaşım sektöründeki yatırımları olan 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 taksi ve hatları ile 7 araca el konulurken, 128 banka hesabı da bloke edildi.

SUÇ GELİRLERİ NEDEN ULAŞIM VE TURİZME YÖNLENDİRİLİYOR?

Suç örgütleri, yasa dışı yollardan elde ettikleri yüksek miktardaki nakit parayı yasal ekonomiye entegre edebilmek için genellikle nakit akışının yoğun olduğu sektörleri tercih ediyor. Özellikle otel işletmeciliği ile taksi ve halk otobüsü gibi günlük sıcak paranın döndüğü hizmet kolları, kaynağı belirsiz paraların ticari gelir gibi gösterilerek aklanmasında en sık başvurulan yöntemler arasında değerlendiriliyor.