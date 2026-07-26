Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde bulunan East Asian Games Dome'da oynanan final karşılaşmasında Türkiye ile Brezilya kozlarını paylaştı. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede ay-yıldızlılar, güçlü rakibini etkileyici bir oyunla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

İlk set gitti, geri dönüş geldi

Finale hızlı başlayan Brezilya, ilk seti 25-23 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti. Ancak Filenin Sultanları pes etmedi.

İkinci sette etkili oyununu sahaya yansıtan milliler, 25-23'lük skorla durumu 1-1'e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü sette de 26-24 üstünlük sağlayan Türkiye, maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı ekip, bu seti de 25-21 kazanarak karşılaşmayı 3-1 tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihte ikinci VNL kupası

Filenin Sultanları, 2023 yılında Çin'i mağlup ederek tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

2026 yılında gelen bu zaferle birlikte Türkiye, organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti ve VNL tarihindeki en başarılı ülkeler arasındaki yerini daha da güçlendirdi.

Madalya sayısı arttı

Türkiye, 2018 yılından bu yana düzenlenen Voleybol Milletler Ligi finallerinde önemli başarılara imza attı.

Ay-yıldızlı ekip;

2018: Gümüş madalya

Gümüş madalya 2021: Bronz madalya

Bronz madalya 2023: Altın madalya

Altın madalya 2026: Altın madalya

kazanarak organizasyondaki toplam madalya sayısını 4'e, altın madalya sayısını ise 2'ye çıkardı.

Filenin Sultanları, bir kez daha dünya voleybolunun zirvesine çıkarak milyonlarca Türk sporsevere büyük sevinç yaşattı.