Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor. Bordo-mavililer, kamp sürecindeki önemli hazırlık maçlarından ilkinde Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak.

Maç bugün oynanacak

Trabzonspor ile Eintracht Frankfurt arasındaki hazırlık karşılaşması, 26 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Bordo-mavili ekibin Avusturya kampında oynayacağı hazırlık mücadelesi HT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşma seyircisiz oynanacak

Avusturya'da gerçekleştirilen kamp organizasyonu kapsamında oynanacak mücadele, alınan genel güvenlik tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Gözler yeni transferlerde

Teknik direktör Fatih Tekke'nin, Eintracht Frankfurt karşısında yeni transferlere ve genç oyunculara forma şansı vermesi bekleniyor. Hazırlık karşılaşması, hem oyuncuların fiziksel durumunun hem de takımın taktik organizasyonunun değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Trabzonspor teknik heyeti, Süper Lig öncesinde ideal ilk 11'i belirlemek ve oyuncuların son durumunu görmek amacıyla kamp sürecindeki hazırlık maçlarını yakından takip ediyor.

Trabzonspor'un hazırlık maçları

Bordo-mavili ekibin Avusturya kampındaki hazırlık programı şöyle:

26 Temmuz | 16.30: Trabzonspor - Eintracht Frankfurt

Trabzonspor - Eintracht Frankfurt 30 Temmuz | 18.30: Trabzonspor - Al-Sadd SC

Trabzonspor - Al-Sadd SC 2 Ağustos | 17.30: Trabzonspor - Udinese Calcio

Trabzonspor, güçlü rakipleri karşısında oynayacağı bu hazırlık maçlarıyla hem fiziksel hem de taktik anlamda sezona en iyi şekilde girmeyi hedefliyor.