Kepez'de meydana gelen silahlı olay, geceyi kana buladı. İddiaya göre genç kadına takıntılı olduğu öne sürülen bir şahıs, çıktığı tartışmanın ardından 21 yaşındaki Azize Tekin'i tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay sırasında evde bulunan bir kişi ise kaçarak kurtuldu.

Olay, Ayanoğlu Mahallesi 1415. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Azize Tekin, arkadaşı J.Y. ile birlikte evine geldi. Kısa süre sonra genç kadına takıntılı olduğu öne sürülen 31 yaşındaki Berat B. de daireye geldi. Evde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine evde bulunan J.Y. dışarı çıkmayı başarırken, Berat B. yanında bulunan tabancayla Azize Tekin'e iki el ateş etti. Genç kadını vurduktan sonra silahı kendi başına doğrultan şüpheli, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Azize Tekin ile Berat B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Önce kavga sesleri, ardından silah sesleri duyduk"

Olayın yaşandığı apartmanda oturan Selim Sarıbulak, gece saatlerinde kavga sesleriyle uyandıklarını belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"Balkona çıktığımızda genç kadın eşyaları camdan aşağı atıyordu. Bir süre sonra panjurlar kapatıldı. Ardından içeride bulunan erkeklerden biri evden çıkarak kaçtı. Tam otomobiline bineceği sırada peş peşe silah sesleri duyduk. İlk ateşten sonra genç kadının vurulduğunu düşündük. Üçüncü silah sesinin ardından şüphelinin kendisini vurduğu anlaşıldı. Polis ekipleri geldi ancak savcılık talimatı beklenirken kapı açılmadığı için bir süre eve girilemedi."

"Yeni taşınmıştı"

Bina sorumlusu Hakim Hacer ise Azize Tekin'in kısa süre önce apartmana taşındığını belirterek, olayın kendilerini derinden sarstığını söyledi.

Hacer, gece saatlerinde Cinayet Büro Amirliği tarafından arandığını ve daire sahibinin iletişim bilgilerinin istendiğini ifade ederek, sabah saatlerinde olayın ayrıntılarını öğrenince büyük şok yaşadığını dile getirdi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayet ve intihara ilişkin tüm yönleriyle soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeni ve taraflar arasındaki ilişkinin detayları yürütülen incelemenin ardından netlik kazanacak.