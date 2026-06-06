İstanbul'un Avcılar ilçesinde perşembe gecesi saat 01.00 sıralarında bir kafede meydana gelen olayda, kadın çalışan S.Y.'ye yönelik sözlü taciz iddiasının ardından mekana dönen şüpheliler şiddet uyguladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, kafeyi dağıtarak çalışanı yaralayan A.Ü. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, kafeye müşteri olarak gelen alkollü iki genç, siparişleri sırasında barista S.Y.'ye kişisel sorular sorarak rahatsızlık verdi. Çalışanın profesyonel tutumunu koruyarak soruları geçiştirmesi üzerine mekandan ayrılan şahıslar, kısa süre sonra A.Ü. adlı yakınlarıyla birlikte geri döndü.

TEZGAHTAKİ MALZEMELERİ FIRLATTI

Kafeye girer girmez hakaret ve tehditlere başlayan A.Ü., kasada duran S.Y.'ye limonata siparişi verip ardından tezgahtaki eşyaları fırlatmaya başladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, şüphelinin attığı cam bardak kırılarak S.Y.'nin yüzüne ve koluna isabet etti. Çevredeki müşterilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirilen saldırgan, beraberindeki iki kişiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan S.Y. ve mesai arkadaşı M.G., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İşletmede 500 bin liranın üzerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Olay anını anlatan S.Y., şüphelinin parayı fırlatarak sipariş verdiğini, ardından 'Kime bulaştığını bilmiyorsun, seni mahvederim' diyerek tehditler savurduğunu aktardı. Kafasına ve koluna cam parçaları isabet eden çalışan, müşterilerin korkudan tam olarak müdahale edemediğini ve büyük bir panik yaşadığını dile getirdi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE ŞİDDET VE HUKUKİ SÜREÇ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, A.Ü.'yü Esenyurt'taki adresinde yakaladı. Hukuk uzmanları, hizmet sektörü çalışanlarına yönelik bu tür eylemlerin yalnızca 'mala zarar verme' değil, aynı zamanda 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarının birleşimi olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.