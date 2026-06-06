Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul genelinde iki ayrı organize suç örgütüne yönelik 6 Haziran sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerine yönelik silahlı saldırı ve tehdit olaylarına karıştığı tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkili makamların aktardığına göre, Avrupa ve Anadolu yakalarındaki Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde yoğunlaşan suç gruplarının hiyerarşik yapıları ve irtibat ağları deşifre edildi. Ekiplerin şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

OPERASYONUN ARKA PLANINDA NE VAR?

Son dönemde büyükşehirlerdeki iş yerlerine yönelik artan silahlı saldırı ve haraç eylemlerinin önlenmesi amacıyla güvenlik güçlerinin organize suç ağlarına yönelik baskıları kesintisiz devam ediyor. Yakalanan 27 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri sürerken, devam eden tahkikat kapsamında olaylarla bağlantılı yeni delillere ulaşılması ve soruşturmanın genişlemesi bekleniyor.