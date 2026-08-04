Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT

Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Aksu ilçesinin altyapı ve üstyapı ihtiyaçları için 2019 ile 2026 yıllarını kapsayan dönemde toplam 3 milyar 9 milyon 929 bin 463 TL tutarında yatırım hayata geçirildi. Bölgenin hızla artan nüfusu ve genişleyen yerleşim alanları göz önüne alınarak planlanan çalışmalar, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının güçlendirilmesini içeriyor.

İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI YENİLENDİ

Kurumun aktardığı detaylara göre, ilçedeki içme suyu projeleri kapsamında 1 milyar 817 milyon 386 bin 231 TL bütçe kullanılarak 356 bin 905 metre uzunluğunda yeni hat döşendi. Çevre sağlığını doğrudan etkileyen kanalizasyon altyapısı için ise 644 milyon 632 bin 065 TL harcama yapılarak 95 bin 608 metrelik imalat tamamlandı.

YAĞMUR SUYU VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Aşırı yağışların yarattığı su baskını risklerini en aza indirmek amacıyla Aksu genelinde bin 301 metrelik yağmur suyu hattı inşa edildi. Bu proje için ayrılan kaynak 7 milyon 409 bin 655 TL olarak kaydedildi. Altyapısı biten mahallelerde eş zamanlı yürütülen asfalt serim işlemleri için 511 milyon 20 bin 614 TL harcanırken, diğer muhtelif hizmetlere 29 milyon 480 bin 898 TL bütçe ayrıldı.

ASAT yetkililerinin bildirdiği rakamlar, bölgedeki altyapı eksikliklerinin uzun vadeli bir planlamayla giderilmeye çalışıldığını gösteriyor. Yapılan bu kapsamlı yatırımlar, Aksu'nun gelecekteki nüfus yoğunluğunu kaldırabilecek sürdürülebilir bir kentsel yapıya kavuşmasını hedefliyor.