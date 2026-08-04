Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, bölge genelinde giderek artan nitelikli iş gücü açığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamaya göre Başkan Dere, değişen üretim modellerine rağmen işletmelerin en büyük gücünün insan kaynağı olduğunu belirterek usta, kalfa ve çırak ihtiyacının had safhaya ulaştığını bildirdi.

Teknolojik gelişmelerin ve yeni üretim tesislerinin tek başına yeterli olmadığını aktaran Dere, esnafın asıl sermayesinin yetişmiş eleman olduğunu ifade etti. "Bir usta, bin makineden daha değerlidir" diyen Dere, makineyi çalıştıran ve kaliteyi belirleyen ana unsurun insan emeği ile tecrübesi olduğunun altını çizdi.

AHİLİK KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ EĞİTİM

Gençlerin üniversite eğitimi alması kadar mesleki üretime katılmasının da kıymetli görüldüğünü belirten AESOB

Başkanı, Türkiye'nin mühendis ve doktorlar kadar işini iyi yapan ustalara da ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ahilik geleneğinin temelinde yer alan usta-çırak ilişkisinin, sadece mesleki teknikleri değil iş ahlakını ve emeğe saygıyı da geleceğe taşıdığı ifade edildi. Oto tamirciliğinden kuaförlüğe, tesisatçılıktan gıda sektörüne kadar pek çok alanda ciddi bir nitelikli personel arayışı bulunuyor.

ALANYA VE ANTALYA EKONOMİSİNE ETKİSİ NEDİR?

Antalya ve ilçelerinde, özellikle ticaret ve hizmet sektörünün yoğun olduğu Alanya gibi bölgelerde kalifiye eleman eksikliği yerel esnaf tarafından yakından takip ediliyor. Meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri ile yerel işletmeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği açısından muhtemel bir çözüm yolu olarak öne çıkıyor. Gençlerin uygulamalı eğitimlerle sahaya inmesi ve meslek sahibi olarak istihdama katılması, hem yerel ekonomiyi hem de üretim gücünü destekleyecek en önemli adım olarak değerlendiriliyor.