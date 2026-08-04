Antalya'nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 14.00 sıralarında bir şiddet olayı yaşandı. Teslim alacağı paket için bir restorana giden motokurye Semih Sungur, siparişin hazırlanma süresi nedeniyle işletme çalışanlarıyla tartıştı. Büyüyen tartışma sonucunda kurye, döner bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

15 DAKİKALIK BEKLEYİŞ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre Sungur, adrese ulaştığında işletme yetkilileri sistemlerinin kapalı olduğunu ve siparişten haberleri olmadığını öne sürdü. Kontrollerin ardından siparişin ekranda görünmesi üzerine kuryeden beklemesi istendi. Yaklaşık 15 dakika dışarıda bekledikten sonra durumu sormak için içeri giren Sungur, işletme çalışanının hakaretlerine maruz kaldığını aktardı.

SANDALYEYİ KALKAN YAPARAK KORUNDU

Siparişi iptal etmek isteyen çalışanla kurye arasındaki sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Sungur'un ifadesine göre, restoran çalışanı eline geçirdiği döner bıçağıyla üzerine yürüdü. Kendini dükkandaki bir sandalyeyle savunmaya çalışan motokurye, arbede sırasında elinden aldığı darbeyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURYELERİN GÜVENLİK SORUNU BÜYÜYOR

Son dönemde Türkiye genelinde motokuryelerin maruz kaldığı şiddet vakaları, hizmet sektöründeki iş güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor. Trafikte yaşanan gerginliklerin yanı sıra, teslimat noktalarında ve işletmelerde karşılaşılan fiziki saldırılar, kuryelerin hukuki güvence taleplerini artırıyor. Uzmanlar, sipariş sistemlerindeki zaman baskısının hem kuryeler hem de restoran çalışanları üzerinde ciddi bir stres yarattığına dikkat çekiyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Semih Sungur, meslektaşlarıyla birlikte bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Sadece restoranlarda değil; trafikte, site girişlerinde ve müşteri kapılarında da benzer muamelelerle karşılaştıklarını belirten Sungur, avukatları aracılığıyla resmi şikayet sürecini başlatacağını duyurdu. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.