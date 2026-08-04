Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor'un hücum hattını güçlendirme planlarında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen Ivan Cedric transferi, Vanspor yönetiminin aldığı son kararla rafa kalktı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Vanspor'da Şahin Aslan'ın kulüp üyeliğinin düşürülmesiyle başlayan süreçte başkanlık koltuğuna oturan Fatih Sarp, 24 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutacaklarını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte Akdeniz temsilcisinin Cedric'i renklerine bağlama ihtimali ortadan kalkarken, yönetim rotasını mecburi olarak farklı alternatiflere çevirdi.

Madrid doğumlu ve Kamerun asıllı olan Cedric'in, TFF kayıtlarına göre Vanspor ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Las Palmas'tan satın alma opsiyonuyla Vanspor'a katılan genç golcü, 1. Lig'de çıktığı 33 karşılaşmanın 30'unda ilk 11'de sahaya çıkarak istikrarlı bir grafik çizdi. Toplam 2 bin 721 dakika sahada kalan santrfor, 15 gol ve 6 asistlik performansıyla takımının skor yükünü sırtladı. Türkiye Kupası'ndaki bir maçla birlikte sezonu 34 resmi müsabakayla tamamlayan oyuncu, Vanspor'un en golcü ismi olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

İSPANYA KARİYERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Futbol yaşantısına İspanya'da adım atan 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında Alcorcon B ve Toledo formalarını terletti. İstikrarlı yükselişinin ardından Real Valladolid Promesas'a geçen Cedric, Valladolid A takımıyla İspanya 2. Ligi'nde 12 maça çıkma şansı buldu ve bu süreçte 2 gol kaydetti. Daha sonra Las Palmas'a imza atan yetenekli isim, gelişimini sürdürmek amacıyla kiralık olarak gönderildiği Barcelona'nın ikinci takımı Barcelona Atletic'te ise 29 lig maçına çıkarak 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

ALANYASPOR'UN YENİ HÜCUM PLANI NE YÖNDE?

Ivan Cedric defterinin tamamen kapanması, turuncu-yeşilli ekibin forvet hattındaki stratejisini yerli bir isim üzerine kurmasına neden oldu. Kulüp içindeki planlamalara göre, mevcut hücum oyuncularından Meschack Elia ile yolların ayrılması beklenirken, genç yetenekler Arda Usluoğlu ile Osman Arslantaş'tan birinin daha fazla süre alabilmesi için kiralık olarak gönderileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta Güven Yalçın ile de vedalaşan Alanyaspor'un elinde şu an santrfor pozisyonu için sadece yeni transfer Omar Ben Ali kaldı.

Yönetim ve teknik heyet, uzun vadeli bir proje olarak kadroya katılan 21 yaşındaki Omar Ben Ali'nin omuzlarına tüm sezonun baskısını yüklemek istemiyor. Bu doğrultuda Süper Lig dinamiklerine hakim, ceza sahası içinde bitiriciliği yüksek olan ve skor katkısının yanı sıra genç oyuncuya saha içinde rehberlik edebilecek tecrübeli bir yerli golcü için arayışların hızlandırıldığı aktarıldı.