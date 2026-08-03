Turizm cenneti Alanya, Konaklı Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı lüks bir otelde meydana gelen şok edici bir intihar vakasıyla sarsıldı. Eşiyle birlikte tatil amacıyla bölgeye gelen Polonya uyruklu Natalia adlı turistin tatili, trajik bir sonla noktalandı. Edinilen bilgilere göre, olay gecesi alkol alan çift arasında tansiyon yükseldi ve odalarında şiddetli bir tartışma patlak verdi.

KAVGANIN ARDINDAN GELEN TRAJİK SON

Odada büyüyen kavganın ardından kriz geçirdiği düşünülen Polonyalı kadın, aniden odanın balkonuna yönelerek kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. Hızla beton zemine çakılan turisti gören otel çalışanları büyük bir panik ve dehşet yaşarken, durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI TABLOYU DOĞRULADI

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, balkondan atlayan Natalia'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay, turizm sezonunun ortasında hem otelde konaklayan diğer turistler hem de personel arasında derin bir sarsıntı yarattı.

KOCA GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri, hayatını kaybeden kadının eşi Raboit Z.'yi apar topar gözaltına aldı. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen şahıs, burada bir tercüman eşliğinde yaşananlara dair ifade verdi. İşlemlerinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcılığına sevk edilen Raboit Z., ifadesinin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.