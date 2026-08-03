Antalya'nın Aksu ilçesinde önceki dönem belediye başkanı Halil Şahin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile bir araya geldi. Yerel kaynakların aktardığı habere göre, iki ismin buluşması Aksu siyasetinde yeni dönem değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türel'i iş yerinde ziyaret ettiğini bildirdi. Paylaşımında, Aksu halkının selamlarını ilettiğini belirten Şahin, geçmiş dönemde ilçeye yapılan projelere verdiği destekten ötürü Türel'e teşekkür ettiğini duyurdu.

ÇALKAYA SORUNU NASIL ÇÖZÜLMÜŞTÜ?

İki eski başkanın görev süreleri boyunca en dikkat çeken ortak çalışmaları, 30 yıldır mülkiyet sorunu yaşanan Çalkaya ve Altıntaş bölgelerine yönelikti. 1990'lı yıllardaki imar planlarından kaynaklanan ve Güzelyurt, Hacıaliler, Mandırlar ile Karaçalı mahallelerini etkileyen bu kriz, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ve TBMM'de çıkarılan özel bir kanunla çözüme kavuşturulmuştu. Kurulan uzlaşma modeli, bölgedeki hak sahipleri ve kamu kurumlarını bir araya getirmişti.

AKSU'DA GELECEK SEÇİM KULİSLERİ

Halil Şahin, 2014 yılında 12 bin 50 oyla yüzde 29,70 ve 2019 yılında 15 bin 467 oyla yüzde 36,72 oranlarına ulaşarak iki dönem Aksu Belediye Başkanlığı yapmıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise AK Parti adayı Durmuş Kaan Şahin 15 bin 348 oyla yüzde 34,09'da kalırken, seçimi 24 bin 646 oy ve yüzde 54,75 oranla İsa Yıldırım kazanmıştı.

Şahin'in 2024 seçimlerinde aday gösterilmemesine rağmen sahadaki siyasi çalışmalarına devam etmesi dikkat çekiyor. İlçe kulislerinde, bir sonraki yerel seçimler için Halil Şahin, AK Parti Aksu İlçe Başkanı Sinan Temirtaş ve iddialara göre CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan mevcut Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın isimleri şimdiden öne çıkan figürler arasında değerlendiriliyor.