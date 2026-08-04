Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek ziyarete açılan Hıdırlık Kulesi çevresindeki seyir terasında bakım sorunları baş gösterdi. Yerel kaynakların aktardığına göre, falezleri izlemek için kurulan cam platformların altını yabani otlar kaplarken, ahşap yürüyüş yollarında atık su kirliliği tespit edildi.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede, cam yüzeylerin altındaki yoğun bitki örtüsü falezlerin ve denizin görünmesini engelliyor. Ziyaretçiler, seyir amacıyla yapılan şeffaf zeminlerin işlevini yitirmesinden şikayet ediyor.

AHŞAP YÜRÜYÜŞ YOLLARINDA KİRLİLİK

Terasın ahşap platform bölümlerine dökülen atık sular, hem görüntü kirliliğine hem de hijyen problemlerine yol açıyor. Sürekli neme ve atık suya maruz kalan ahşap malzemenin kullanım ömrünün kısalabileceği belirtiliyor.

HIDIRLIK KULESİ NEDEN ÖNEMLİ BİR CAZİBE MERKEZİ?

İkinci yüzyıldan kalma tarihi bir Roma dönemi yapısı olan Hıdırlık Kulesi, tarihi Kaleiçi ile falezlerin kesişim noktasında yer alıyor. Bölgedeki arkeolojik kazıları ve falez ekosistemini görünür kılmak amacıyla inşa edilen cam teras projesi, kentin en önemli gün batımı izleme noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Her gün on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan alanda, ziyaretçiler düzenli temizlik çalışmalarının yapılmasını talep ediyor. Kent estetiğinin korunması ve turizm sezonunda mağduriyet yaşanmaması için yetkililerin bakım faaliyetlerini artırması bekleniyor.