Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere dayanarak bugün ve yarın etkili olması beklenen şiddetli rüzgarlara karşı kritik bir uyarı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, özellikle kıyı bölgelerinde orman yangını riskinin risk teşkil edecek seviyeye çıkacağı bildirildi.

Risk altındaki illerin başında Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'nın geldiği aktarıldı. Bakan Yumaklı, orman ekiplerinin sahada teyakkuz halinde olduğunu ancak asıl büyük gücün vatandaşların göstereceği hassasiyet olduğuna dikkat çekti.

YANGIN RİSKİNE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Rüzgarın şiddetini artırdığı bu kritik günlerde, ormanlık alanlar ve çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması gerekiyor. Ayrıca kuru otluk bölgelere yanıcı madde atılmaması, anız ile bahçe atıklarının yakılmasından kesinlikle uzak durulması hayati önem taşıyor.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA NE YAPILMALI?

Bakanlık açıklamasına göre, vatandaşların en ufak bir duman veya şüpheli durumla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri isteniyor. Erken müdahalenin yangınların büyümesini engellemedeki kritik rolü vurgulanırken, doğanın korunması için toplumsal dayanışmanın şart olduğu ifade edildi.

Bakanlığın genel kıyı bölgelerini kapsayan bu uyarısı, orman varlığı açısından zengin olan Antalya ve Alanya gibi Akdeniz sahil şeridinde de yakından takip ediliyor. Rüzgar faktörünün etkili olduğu bu dönemde tüm sahil bandında tedbirin elden bırakılmaması gerektiği belirtiliyor.