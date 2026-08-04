Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi'nin üçüncü aşama kararlarını duyurdu. Sportif, altyapı, idari, hukuki ve mali kriterler üzerinden yapılan incelemeler sonucunda Antalyaspor bu aşamada da lisans almaya hak kazanamadı. Kırmızı-beyazlı ekip, gerekli şartları sağlayamayan kulüpler arasında yer aldı.

TFF tarafından açıklanan son listeye göre, eksiklerini tamamlayan Gaziantep FK, Ümraniyespor, Esenler Erokspor, Mardin 1969

Spor, Fatih Karagümrük, Muğlaspor ve Sarıyer lisans aldı. Üçüncü aşama kararlarının ardından lisans alan toplam kulüp sayısı 29'dan 40'a yükseldi. Van Spor, İskenderunspor ve GMG Kastamonuspor ise tanınan süre içinde eksikliklerini tamamlayamadıkları gerekçesiyle puan tenzili cezasına çarptırıldı.

EK SÜRE KARARI NASIL ALINDI?

TFF Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na eklenen geçici bir madde ile lisans alamayan kulüplere son bir şans daha verdi. Resmî Gazete'de yayımlanan yapılandırma düzenlemesi kapsamında, kulüplerin SGK ve vergi borçlarını yeniden yapılandırabilmesi için ek süre tanındı. Bu gelişmeyle birlikte Antalyaspor ve diğer onaysız kulüpler, 30 Eylül 2026 tarihine kadar mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda kalacak.

MALİ KRİTERLER NEDEN ZORLAŞTI?

Kulüplerin lisans alabilmesi için en büyük engellerden birini birikmiş kamu borçları oluşturuyor. Finansal sürdürülebilirlik kuralları gereği, SGK ve vergi borcu bulunan ya da bu borçları yasal bir takvime bağlamayan ekiplerin lisans başvuruları doğrudan reddediliyor. Resmî Gazete'deki yeni yapılandırma imkanı, borç sarmalındaki kulüplerin puan silme veya küme düşürme gibi ağır yaptırımlardan kurtulması için kritik bir yasal zemin sunuyor.

Belirlenen 30 Eylül 2026 tarihine kadar mali şartları sağlayan kulüplerin dosyaları TFF tarafından yeniden değerlendirmeye alınacak. Antalyaspor'un bu süreçte gerekli yapılandırmaları tamamlayarak lisans krizini çözmesi bekleniyor.