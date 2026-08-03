Olay, Alanya'da trafik akışının yoğun olduğu Sugözü Mahallesi D-400 karayolu güzergahında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.S. kontrolündeki 42 AZ 773 plakalı yolcu otobüsü ile N.K.D. idaresindeki 07 BAH 159 plakalı otomobil yolda feci şekilde çarpıştı. Şiddetli çarpışmada otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın yarattığı şiddetli etki sonucunda otomobilin sürücüsü N.K.D. yaralandı. Korku dolu anlara şahit olan çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline süratle sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

POLİS BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine hızla ulaşan sağlık görevlileri, yaralanan sürücüye ilk tıbbi müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Durumu stabilize edilen N.K.D., ambulansla acil olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, güzergahtaki trafik güvenliğini sağlarken kazanın oluş şekliyle ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.