Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Karataş Mağarası'nda 8 Ağustos Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan "Temple Of Rising" adlı tekno müzik etkinliği, doğal yapının korunması amacıyla mağara dışındaki açık alana alındı.

Geçen yıl da kamuoyunda benzer tartışmalara sahne olan organizasyon öncesinde, Jeomorfolog ve Coğrafya Öğretmeni Özgür Deniz alanda detaylı incelemelerde bulundu. İşletmeci Karataş ailesi ile görüşmeler gerçekleştiren Deniz, etkinlik alanının mağara içinden işletmeye ait bahçeye kaydırıldığını duyurdu.

YARASALAR İÇİN ÖNLEM ALINDI

Mağara içerisindeki yarasa popülasyonunu yerinde inceleyen Özgür Deniz, büyük bir koloniye rastlanmasa da mevcut yarasaların sesten etkilenmemesi için hassasiyet gösterildiğini aktardı. Deniz, işletme yönetiminin koruma süreciyle tam bir iş birliği içinde olduğunu belirterek, yüksek sesli müzik ve ışık gösterilerinin yarasaların yaşam alanlarından uzakta, mağara dışında yapılacağını ifade etti.

MAĞARALARDAKİ TİTREŞİM RİSKİ NEDİR?

Uzman değerlendirmelerine göre, kapalı doğal oluşumlarda gerçekleştirilen yüksek desibelli müzik etkinlikleri, akustik yankılanma nedeniyle tarihi sarkıt ve dikitlerde mikro çatlaklara yol açabiliyor. Ayrıca yoğun ışık şovları ve insan kaynaklı ısı artışı, mağara ekosistemindeki hassas nem dengesini bozarak yarasalar başta olmak üzere endemik canlı türlerinin barınma koşullarını olumsuz etkiliyor.

BİLETLER 2 BİN LİRADAN SATIŞTA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2013 yılında turizme açılan 213 metre uzunluğundaki Karataş Mağarası, tarihi dokusuyla da öne çıkıyor. MS 46 ve 47 yıllarında St. Paul'un bölgeyi ziyaret etmesi nedeniyle "St. Paul Mağarası" olarak da bilinen alanın bahçesindeki etkinlik, özel dekorlar eşliğinde Antik Yunan konseptiyle gerçekleştirilecek. Çevrim içi platformlarda biletleri 2 bin liradan satışa sunulan organizasyonda, ateş gösterileri ve çeşitli DJ performansları yer alacak. Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi yetkilileri ise daha önce konuya ilişkin yaptıkları uyarılarda, mevzuat kapsamında D Grubu statüsündeki bu tür mağaralarda ziyaretçi güvenliği ile doğal yapının korunmasının daima öncelikli olması gerektiğini vurgulamıştı.