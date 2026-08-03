Edinilen bilgilere göre, tatil için Alanya'ya gelen Polonyalı çiftin konakladığı otel odasında gece saatlerinde tartışma yaşandı. İddiaya göre tartışmanın ardından kadın turist otelin balkonundan aşağı düştü. Beton zemine düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kadının eşi Raboit Z. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri ve savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli hakkında adli süreç tamamlanırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, kadının ölüm nedenine ilişkin kesin değerlendirme yapılabilmesi için adli inceleme ve otopsi sürecinin devam ettiği belirtildi.