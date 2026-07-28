Antalya'nın Aksu ilçesinde, Emlak Konut, TOKİ ve İZKA

İnşaat ortaklığıyla inşa edilen Park Yaşam Antalya Projesi'nde çalışan işçiler, ödenmeyen hak edişleri gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemini sonlandırdı. Basına yansıyan açıklamalara göre, taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda işçilerin alacak talepleri kabul edildi.

Yapı-Yol İş Sendikası öncülüğünde yürütülen hak arama sürecine, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Antalya İl Örgütü de destek sağladı. İşçilerin yeniden eylem kararı almasının temelinde; maaşların eksik veya geç yatırılması, fazla mesai ücretlerinin verilmemesi ve işten çıkarılan personelin kıdem tazminatlarının ödenmemesi gibi iddialar yer alıyordu.

ALTI AY İÇİNDE İKİNCİ EYLEM

Aynı şantiyede geçtiğimiz mart ayında da benzer sorunlar nedeniyle kriz yaşanmıştı. O dönem yaklaşık altı gün süren ve bazı işçilerin kule vince çıkarak seslerini duyurmaya çalıştığı eylemler, firmanın ödeme sözü vermesiyle noktalanmıştı. Ancak aylar sonra aynı hak ihlallerinin tekrarlandığı iddiası üzerine işçiler yeniden şantiyede toplandı.

DEV PROJELERDEKİ İŞÇİ HAKLARI NASIL KORUNUYOR?

Kamu destekli büyük konut projelerinde yüklenici firmaların alt taşeronlarla yürüttüğü süreçlerde yaşanan ödeme aksaklıkları, son dönemde sendikal örgütlenmelerin devreye girmesiyle daha hızlı çözüme kavuşuyor. İş kanunu uyarınca, asıl işveren konumundaki kurumların da alt işverenin ödemediği maaşlardan müteselsil sorumluluğu bulunuyor. Bu durum, eylemlerin ana yükleniciler üzerinde hukuki bir baskı oluşturarak sonuç vermesini kolaylaştırıyor.

Eylemin kazanımla sonuçlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan TİP Antalya İl Yöneticisi Serhat Avşaroğlu, işçilerin örgütlü mücadelesinin önemine dikkat çekti. Avşaroğlu, altı ay içinde aynı şantiyede ikinci kez hak gaspının önüne geçildiğini belirterek, tüm emekçileri sendikal örgütlenmeye davet etti.

Akdeniz Bölgesi genelinde ve özellikle Alanya gibi inşaat sektörünün lokomotif olduğu ilçelerde, dev şantiyelerde çalışan işçilerin hak arama süreçleri ve emsal niteliğindeki bu uzlaşmalar sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.