Çılgın Sayısal Loto’nun 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü yapılacak çekilişi, Alanya ve Antalya’daki şans oyunu takipçilerinin de gündeminde. Milli Piyango Online verilerine göre devreden büyük ikramiye 500 milyon 805 bin 122 liraya ulaştı.

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişinde altı ana numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar numaraları da belirlenecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ile ikramiye dağılımı resmî sonuç ekranına aktarılacak.

SONUÇLAR ÇEKİLİŞİN ARDINDAN YAYIMLANACAK

3 Ağustos tarihli çekilişin sonuçları henüz açıklanmadı. Çekilişin akşam saatlerinde Milli Piyango Online’ın canlı yayın kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi, sonuçların da işlemlerin tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

Katılımcılar kuponlarını Milli Piyango Online’daki sonuç sorgulama bölümünden kontrol edebilecek. Kazanan numaraların yanı sıra 6 bilen, 5+1 bilen ve diğer ikramiye kategorilerindeki kişi sayıları ile kişi başına düşen tutarlar da aynı ekranda ilan edilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE 500 MİLYON LİRAYI AŞTI

Resmî oyun sayfasında 3 Ağustos çekilişi için gösterilen büyük ikramiye 500 milyon 805 bin 122 lira oldu. Altı ana numarayı doğru tahmin eden çıkmaması durumunda büyük ikramiye, oyun kuralları doğrultusunda sonraki çekilişe devredecek.

Çılgın Sayısal Loto’da oyuncular 1 ile 90 arasından altı numara seçiyor. Resmî kurallara göre çekilişler pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenleniyor. SüperStar seçeneğine katılan kuponlar ise ana çekilişten ayrı belirlenen numara üzerinden ek ikramiye kazanma olanağı elde ediyor.

KUPON KONTROLÜ RESMÎ EKRANDAN YAPILABİLİR

Çekilişe katılanların kuponlarını yalnızca yetkili bayilerden veya resmî dijital kanallardan sorgulamaları öneriliyor. Sonuç ekranında açıklanan numaralarla kupondaki sayıların eşleşmesi, tek başına kesin ödeme bilgisi anlamına gelmiyor; ikramiye tutarı kategori dağılımının ilan edilmesiyle kesinleşiyor.