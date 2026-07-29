Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan ve tarihi efsanelere konu olan özel mülkiyet statüsündeki Karataş Mağarası'nda, 8 Ağustos'ta 'Antik Yunan' konseptli bir müzik etkinliği düzenleneceği duyuruldu. Daha önce ocak ayında planlanan benzer bir organizasyonun kamu kurumlarınca iptal edilmesinin ardından, yeni etkinlik hazırlıkları bölgede yeniden gündeme geldi.

Yeşil Karaman Mahallesi'nde yer alan ve yarasaların doğal yaşam alanı olan mağara, tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Edinilen bilgilere göre, bilet fiyatları bin 800 liraya kadar çıkan organizasyon için sosyal medya üzerinden geniş çaplı reklam kampanyaları yürütülüyor. Etkinlik tanıtımlarında ışık şovları ve mitolojik dekorların yer alacağı belirtiliyor.

ORGANİZATÖRLERDEN İZİN AÇIKLAMASI

Sosyal medyada bir kullanıcının, önceki iptal kararını hatırlatarak yüksek sesli etkinliğe izin verilmemesi gerektiği yönündeki eleştirisine organizasyon yetkilileri yanıt verdi. Düzenleyiciler, yasal izinlerin alındığını öne sürerek, doğal oluşumlara zarar vermemek adına DJ performansının mağara girişinin önünde gerçekleştirileceğini aktardı.

MAĞARA EKOSİSTEMİ NEDEN HASSAS?

Karataş gibi binlerce yıllık jeolojik geçmişe sahip mağaralar, oldukça kırılgan bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Yüksek desibelli ses dalgaları ve yoğun ışıklandırma sistemlerinin, mağara içindeki yarasaların doğal döngüsünü bozabileceği ve sarkıt-dikit gibi hassas oluşumlara titreşim yoluyla zarar verebileceği biliniyor. Bu tür doğal alanlardaki etkinlikler, çevresel etkileri nedeniyle genellikle sıkı denetimlere tabi tutuluyor.

BÜYÜK İSKENDER VE AZİZ PAULOS EFSANELERİ

Karataş ailesi tarafından 1998 yılında satın alınan 30 dönümlük arazideki mağara, restorasyon sürecinin ardından 2011'de turizme açıldı. Toplam 500 metre uzunluğunda olan ve 213 metrelik bölümü gezilebilen alanda göl ve şelale de bulunuyor. Tarihi kaynaklara yansıyan efsanelere göre Büyük İskender'in askerlerini bu mağaranın çamuruyla tedavi ettirdiği, Aziz Paulos'un ise Hristiyanlığı yaymak amacıyla bölge halkıyla burada toplantılar yaptığı ifade ediliyor.