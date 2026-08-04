Türkiye genelinde ve özellikle Antalya bölgesinde derinleşen barınma sorunu, kiracıların yaşam şartlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, Antalya Kiracılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİRA-DER) Başkanı Cengiz Kul, fahiş fiyat artışları ve tahliye baskıları nedeniyle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini açıkladı.

Maaşların büyük kısmının barınma giderlerine ayrıldığını belirten Kul, mevcut ekonomik tablonun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Kul, "Karnımızı doyursak kira gecikiyor, kirayı ödesek aç kalıyoruz. Enflasyonun faturası işçilere ve emekçilere kesiliyor" ifadelerini kullandı.

KİRACILAR İÇİN ÇÖZÜM BEKLENTİSİ NEDİR?

Sorunun bireysel anlaşmazlıklardan çıkıp sistemsel bir krize dönüştüğünü savunan Kul, hükümet ve muhalefet temsilcilerine ortak akıl çağrısı yaptı. Barınmanın anayasal bir hak olduğuna dikkat çeken dernek başkanı, mülk sahibi ile kiracı arasındaki gerilimin düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kalıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti.

BÖLGESEL DİNAMİKLER KRİZİ NASIL ETKİLİYOR?

Özellikle turizm yoğunluğunun yaşandığı Antalya ve sahil ilçelerinde, pandeminin ardından artan iç göç ve yabancı talebi konut arzını daraltırken, kira bedellerini de hızla yukarı çekti. Gayrimenkul sektöründeki bu arz-talep dengesizliği, yerel halkın ve asgari ücretlilerin barınma alternatiflerini giderek daha fazla kısıtlıyor.

Antalya merkezli başlayan ancak tüm Türkiye'deki mağdurların sesi olmayı hedefleyen KİRA-DER, hak arayışını hukuki zeminlerde sürdürüyor. Cengiz Kul, vatandaşlar insanca yaşanabilir konut koşullarına erişene kadar mücadelelerine devam edeceklerini bildirdi.