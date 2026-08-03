ALANYA'DA etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, vatandaşları ve tatilcileri serin noktalara yönlendirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihlerinden biri yine Dimçayı oldu. Buz gibi akan suyu ve doğal atmosferiyle öne çıkan bölge, özellikle hafta sonu yoğun ziyaretçi ağırladı.

Alanya merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dimçayı, yaz aylarında hem ilçe sakinlerinin hem de tatilcilerin vazgeçilmez rotaları arasında yer almayı sürdürüyor. Aileleri ve arkadaşlarıyla bölgeye gelen ziyaretçiler, çay üzerine kurulu platformlarda dinlenip serin suyun keyfini çıkarırken, çocuklar da güvenli alanlarda suyla oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Dimçayı'nda faaliyet gösteren işletmelerde de yoğunluk yaşandı. Doğayla iç içe mimarisiyle dikkat çeken Anadolu Köyü Restoran, hafta sonu doluluk oranına ulaştı. Ahşap konsepti, çay üzerine kurulu oturma alanları ve zengin mutfağıyla ziyaretçilerin ilgi gösterdiği işletmede misafirler hem yöresel lezzetlerin tadını çıkardı hem de doğanın huzurlu atmosferinde vakit geçirdi.

Bölgeye gelen turistler, Toros Dağları'nın eteklerinden gelen soğuk kaynak suyunda serinledikten sonra bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Dimçayı, doğal güzelliği ve serin havasıyla Alanya turizminin önemli cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Toros Dağları'ndan eriyen kar sularıyla beslenen Dimçayı, yaz boyunca hem serinlemek hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. İşletme sahipleri ise sıcak havaların etkisiyle ziyaretçi sayısındaki artıştan memnun olduklarını ifade etti.