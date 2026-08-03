Aksu Belediyesi, ilçe sakinlerinin kuruma olan geçmiş dönem borçlarını ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı bir yapılandırma programı başlattığını duyurdu. Uygulama kapsamında vatandaşlar, birikmiş vergi ve ceza borçlarını düşük tecil faizi avantajıyla taksitlendirebilecek.

Belediyenin resmi duyurusuna göre, yapılandırma paketi geniş bir amme alacağı yelpazesini kapsıyor. Emlak ve çevre temizlik vergilerinin yanı sıra, idari para cezaları, resim, harçlar, muhakeme masrafları ve bunlara eklenen gecikme zamları da taksitlendirilebilecek kalemler arasında yer alıyor. Borçlulara peşinat ödemesinin ardından bütçelerine uygun taksit seçenekleri sunulacağı aktarıldı.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Vatandaşların bu ödeme kolaylığından yararlanabilmeleri için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Aksu Belediyesi Gelirler Müdürlüğü üzerinden yapılacak başvurularla, artan gecikme faizi yükünden kurtulmak ve ödemeleri planlı bir şekilde uzun vadeye yaymak mümkün olacak. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması adına başvuru işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda ilçe halkını uyardı.