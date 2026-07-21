Yapılan açıklamada, son dönemde araç muayene randevusu hizmeti verdiğini öne süren bazı internet siteleri ve platformların vatandaşlardan haksız şekilde ücret talep ettiğine dikkat çekildi. TÜVTÜRK, bu tür platformlarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurgulayarak, resmi olmayan kanallardan yapılan işlemlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

RANDEVULAR ÜCRETSİZ

Kurum, araç muayene randevularının resmi internet sitesi, çağrı merkezi, istasyonlarda bulunan kiosklar ve e-Devlet üzerinden hiçbir ücret ödemeden alınabildiğini hatırlattı.

Yetkililer, işlem yapmadan önce kullanılan internet adresinin ve iletişim bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesini isterken, resmi olmayan internet sitelerinin talep ettiği ödemelerin dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE DİKKAT

Açıklamada, özellikle internet aramalarında üst sıralarda yer alan bazı sahte platformların vatandaşları yanıltabildiği belirtilerek, kişisel bilgiler ile banka bilgilerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden paylaşılması gerektiği vurgulandı.

TÜVTÜRK, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç muayene randevularını sadece kurumun resmi başvuru kanallarından oluşturmalarını tavsiye etti.

TÜRKİYE GENELİNDE HİZMET VERİYOR

TÜVTÜRK, Türkiye genelinde 219 sabit araç muayene istasyonu, 7 motosiklet istasyonu, 75 gezici istasyon ve 19 gezici traktör istasyonu ile hizmet verdiğini belirterek, güvenli ve hızlı işlem için yalnızca resmi kanalların kullanılmasının önemine dikkat çekti. Kurum, sahte siteler nedeniyle yaşanabilecek maddi kayıpların önüne geçebilmek adına vatandaşların bilinçli hareket etmeleri çağrısında bulundu.