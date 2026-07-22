Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İbradı ilçesinde yer alan Eynif Merası'nda tarımsal üretime zarar verme potansiyeli taşıyan çekirgelere yönelik saha çalışmalarını tamamladı. Ülke genelinde üreticilerin korkulu rüyası olan istilalara karşı alınan önlemler, bölge çiftçisine rahat nefes aldırdı.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların olası ürün ve mera kayıpları yaşamasının önüne geçmek adına ekipler saha taramalarını aralıksız sürdürüyor. Doğal dengeyi korumak amacıyla zararlı popülasyonunun artış gösterdiği noktalar tek tek tespit edilerek müdahale planları oluşturuluyor.

11 BİN 500 DEKARLIK ALANDA İŞLEM YAPILDI

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yürütülen çalışmaların temel amacı zararlının yerel ekosistem üzerinde tahribat oluşturmasını engellemek olarak belirlendi. Kurumdan aktarılan bilgilendirmede, teknik personelin İbradı'daki Eynif Merası sınırları içerisindeki 11 bin 500 dekarlık arazide çekirge mücadelesini titizlikle sonlandırdığı bildirildi.

MERALARDA ERKEN MÜDAHALE NEDEN ÖNEMLİ?

Mera alanlarında üremeye başlayan çekirge sürüleri, zamanında kontrol altına alınmadığı takdirde çevredeki geniş tarım arazilerine yayılarak büyük rekolte kayıplarına yol açabiliyor. Bu nedenle Eynif gibi büyük otlaklarda henüz yayılım aşamasındayken yapılan bu tür müdahaleler, bölgesel gıda güvenliğini ve doğal florayı korumak açısından kritik önem taşıyor.