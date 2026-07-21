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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki Gornik Zabrze karşılaşması, TV100 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Avrupa kupalarında sarı-lacivertlilerin mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, uydu frekans bilgilerini kullanarak veya dijital platformlardaki kanal numaralarından TV100'e kolayca ulaşabiliyor.

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TV100, Türkiye'deki birçok dijital yayın platformunda da yer alıyor. Kanal numaraları ise şöyle:

TV100'ü Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz ve HD kalitesinde izlemek isteyenler, uydu alıcılarına aşağıdaki bilgileri girerek manuel kanal araması yapabilir:

Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki büyük önem taşıyan karşılaşma, TV100'ün şifresiz yayınıyla ekranlara gelirken, kanalı uydu üzerinden veya dijital platformlardan kolayca izlemek mümkün.

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