Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki büyük önem taşıyan karşılaşma, TV100'ün şifresiz yayınıyla ekranlara gelirken, kanalı uydu üzerinden veya dijital platformlardan kolayca izlemek mümkün.
TV100 UYDU FREKANS BİLGİLERİ
TV100'ü Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz ve HD kalitesinde izlemek isteyenler, uydu alıcılarına aşağıdaki bilgileri girerek manuel kanal araması yapabilir:
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 11837 MHz
- Polarizasyon: V (Dikey)
- Sembol Oranı: 30000
- FEC: 2/3
TV100 HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?
TV100, Türkiye'deki birçok dijital yayın platformunda da yer alıyor. Kanal numaraları ise şöyle:
- Digiturk: 37. Kanal
- D-Smart: 37. Kanal
- Turkcell TV+: 37. Kanal
- Kablonet: 37. Kanal
- Tivibu: 47. Kanal
- TKGS: 30. Kanal
MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANIYOR
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki Gornik Zabrze karşılaşması, TV100 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Avrupa kupalarında sarı-lacivertlilerin mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, uydu frekans bilgilerini kullanarak veya dijital platformlardaki kanal numaralarından TV100'e kolayca ulaşabiliyor.