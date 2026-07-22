Fox News'in haberine göre, "Godzilla vs. Kong" serisindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Kaylee Hottle, Maryland eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.

Genç oyuncunun babası, yetkililerin kendisine yaptığı bilgilendirmede, Hottle'ın hastaneye kaldırıldığı sırada kalbinin durduğunu ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Hayranlarını yasa boğdu

Henüz 18 yaşında hayatını kaybeden Kaylee Hottle'ın vefat haberi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları ve sinema dünyasından çok sayıda isim, genç oyuncu için taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

İşitme engelli bir oyuncu olarak Hollywood'da dikkat çeken Hottle, özellikle "Godzilla vs. Kong" serisindeki performansıyla büyük beğeni toplamış ve birçok genç oyuncuya ilham olmuştu.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin resmi soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yetkililer olayla ilgili ayrıntılı inceleme başlattı. Kaza hakkında yeni bilgilerin soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaylee Hottle'ın beklenmedik ölümü, sevenlerini ve sinema dünyasını derin bir yasa boğarken, genç oyuncunun kariyeri boyunca sergilediği başarılı performanslar hafızalarda yaşamaya devam edecek.