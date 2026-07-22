Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Yenisey 4 Rezidans'ta yürütülen tadilat çalışmaları, bina sakinlerinin tepkisine neden oldu. İddiaya göre rezidansın zemin katında faaliyet gösteren bir iş yerinde başlatılan çalışmalarda, izin kapsamının dışına çıkılarak binanın taşıyıcı sistemine müdahale edildi.

Kat maliklerinin iddiasına göre iş yerine sokulan ağır iş makineleriyle kolonlar ve ana duvarlarda kırımlar yapıldı. Çalışmalar sırasında binada hissedilen şiddetli sarsıntılar ise apartman sakinleri arasında paniğe yol açtı.

"Can güvenliğimiz tehlikede"

Yaşanan gelişmeler üzerine bina sakinleri Alanya Belediyesi, Cumhuriyet Savcılığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulundu.

Kat maliklerinden Adem Temiz'in CİMER'e yaptığı başvuruda şu iddialara yer verildi:

"Binamızın zemin katında hiçbir resmi izin olmaksızın tadilat yapılmaktadır. Binanın statiğini bozacak şekilde kolonlara ve taşıyıcı unsurlara müdahale edildiği gözlemlenmiştir. Deprem bölgesinde olduğumuz gerçeği göz önüne alındığında acil müdahale gerekmektedir."

Teknik inceleme talep ettiler

Rezidans sakinleri, çalışmaların durdurulmasını, iş yerinin mühürlenmesini ve binanın taşıyıcı sistemine zarar verilip verilmediğinin uzman ekipler tarafından detaylı şekilde incelenmesini talep ediyor.

Bina sakinleri, özellikle Alanya'nın deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer aldığına dikkat çekerek, olası bir facianın yaşanmaması için yetkili kurumların vakit kaybetmeden harekete geçmesini istedi.

Öte yandan, haberde yer alan iddialarla ilgili işletme veya yetkili kurumlardan henüz kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin inceleme başlatılıp başlatılmadığına dair resmi bilgi bekleniyor.