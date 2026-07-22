Müzikleri, enerjik sahne performansları ve dans şovlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest, magazin gündeminde bu kez konser ücretleriyle yer aldı. Kulislerde konuşulan iddialara göre grup, yeni sahne tarifesi kapsamında tek bir konser için 12 milyon TL talep ediyor.

Bu rakamın doğru olması halinde Manifest, Türkiye'nin en yüksek sahne ücretini isteyen sanatçı ve grupları arasındaki yerini zirveye taşıyacak.

Zirveye yerleştiği iddia edildi

Son dönemde artan popülaritesiyle dikkat çeken grup, peş peşe verdiği konserler ve dijital platformlardaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Sahne ücretine yönelik iddialar da sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Konuyla ilgili grup cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hedef dünya sahnesi

Manifest, uluslararası kariyeri için de önemli adımlar atıyor. Grup, Madonna, Céline Dion ve Spice Girls gibi dünyaca ünlü isimlerin kariyerlerini yöneten deneyimli menajer John Giddings ile anlaşmaya vardı.

Bu iş birliği kapsamında Manifest, global arenadaki ilk büyük konserini 16 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Arena'da gerçekleştirecek.

Hem yurt içinde hem de uluslararası alanda yükselişini sürdüren grup, yeni projeleri ve sahne performanslarıyla müzik dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.