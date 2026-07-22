Kazandıran numaralar belli oldu

21 Temmuz Salı günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran sayılar şu şekilde açıklandı:

2 - 13 - 30 - 52 - 58 - 60

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango Online platformu üzerinden sorgulamaya başladı.

Büyük ikramiye devretti

Bu haftaki çekilişte 6 bilen talihli bulunamadığı için yaklaşık 156 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki Süper Loto çekilişine aktarılmış oldu. Diğer ikramiye kategorilerinde kazananlar ise biletlerini Milli Piyango'nun resmi sorgulama sistemi üzerinden kontrol edebiliyor.

Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Süper Loto kuponunu oynayanlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden bilet bilgilerini girerek ikramiye durumlarını öğrenebiliyor. Sorgulama işlemi bilet numarası ve oynanan kolon bilgileriyle gerçekleştiriliyor.

Süper Loto nasıl oynanıyor?

Süper Loto'da 1 ile 60 arasındaki sayılar arasından 6 rakam seçiliyor. Oyuncular, doğru tahmin ettikleri sayı adedine göre farklı ikramiye kategorilerinden ödül kazanabiliyor. Oyunda 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler için ayrı ikramiye grupları bulunuyor.

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Oyun, Milli Piyango bayileri ile Milli Piyango Online platformu üzerinden oynanabiliyor.