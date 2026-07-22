Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin yayımladığı karara göre, tüketici kredilerinde tahsil edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren hukuki süreç sonuçlandı. Antalya 3. Tüketici Mahkemesinde başlayan hukuki süreçte, Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz başvurusunu inceleyen yüksek mahkeme, sözleşmede yer alan vergi kesintisi maddelerinin geçerliliğine dair nihai hükmünü verdi.

Dava süreci, Antalya'da bir tüketicinin altı farklı kredi kullanımı sırasında kendisinden kesilen toplam 5 bin 21 lira 24 kuruş tutarındaki BSMV'nin iadesi için icra takibi başlatmasıyla gelişti. Bankanın bu takibe itiraz etmesi üzerine konu yargıya taşındı.

YEREL MAHKEME TÜKETİCİYİ HAKLI BULMUŞTU

Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, ilgili verginin asıl mükellefinin banka olduğuna dikkat çekerek, bu yükümlülüğün standart sözleşmelerle tüketiciye devredilmesini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında haksız şart olarak değerlendirdi. Mahkeme, bankanın itirazını iptal ederek tüketiciye geri ödeme yapılmasına ve icra inkar tazminatına hükmetti.

Yerel mahkemenin bu kararının ardından Adalet Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, tarafların sözleşme serbestisi kapsamında verginin tüketiciye yansıtılması hususunda anlaşabileceğini belirterek kararı kanun yararına temyiz etti.

SÖZLEŞMEDEKİ BSMV MADDESİ HAKSIZ ŞART KABUL EDİLİR Mİ?

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile tüketici kanunlarını birlikte ele alarak emsal bir değerlendirme aktardı. Tüketiciye kredi öncesi sunulan bilgi formlarında ve imzalanan sözleşmelerde BSMV'nin tüketici tarafından ödeneceğinin açıkça yazması durumunda, bu uygulamanın mevzuata uygun olduğu vurgulandı.

Kararda, şeffaf bir şekilde kararlaştırılan vergi yansıtma işlemlerinin tüketici aleyhine haksız şart oluşturmayacağı ifade edildi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ile kapatılan 13. Hukuk Dairesinin geçmişteki benzer kararlarına da atıf yapan yüksek mahkeme, Antalya 3. Tüketici Mahkemesinin kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu. Antalya'dan yargıya taşınan bu dosya, Türkiye genelindeki tüm bankacılık işlemleri ve kredi sözleşmeleri için bağlayıcı bir hukuki zemin oluşturdu.