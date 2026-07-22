Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Antalya'da düzenlenen temmuz ayı sektörel değerlendirme toplantısında, artan maliyetler ve sabit kur politikasının sektöre etkileri masaya yatırıldı. Toplantıda turizm profesyonelleri, sürdürülebilir bir ekonomi için maliyet-kur dengesinin yeniden sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

AKTOB

Başkanı Kaan Kavaloğlu'nun açıklamalarına göre, sektörün şu anki en büyük handikabı maliyet artışlarının fiyatlara aynı oranda yansıtılamaması. Bu durumun işletmeler üzerinde ağır bir baskı yarattığını belirten Kavaloğlu, kârlılık açısından turizm sektörünün son üç yılda geriye düştüğünü ifade etti.

KÜRESEL TURİZMDE 2040 VİZYONU

Toplantıda paylaşılan Boston Consulting Group (BCG) verilerine göre, 2024 yılında yaklaşık 5 trilyon dolar seviyesinde olan küresel tatil seyahatleri pazarının 2040 yılına kadar 15,2 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Türkiye'nin yüksek kapasite ve hacim odaklı stratejisine karşılık, İspanya'nın yüksek gelir ve harcama modeli uyguladığı aktarıldı. 2025 yılı verileri baz alındığında 96,8 milyon turistle İspanya'nın lider konumda olduğu, Türkiye'nin ise Akdeniz çanağındaki güçlü konaklama altyapısıyla yerini sağlamlaştırdığı bildirildi.

ANTALYA'NIN 2026 TURİZM VERİLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Ocak-Haziran 2026 dönemini kapsayan Antalya turizm istatistikleri de katılımcılarla paylaşıldı. Yılın ilk altı ayında kente toplam 5 milyon 697 bin 136 ziyaretçi gelirken, son beş yıllık büyüme ivmesinin yüzde 32,6 olduğu duyuruldu. Ziyaretçi profilinde yüzde 23,01'lik oran ve 1 milyon 311 bin 219 kişiyle Rusya Federasyonu ilk sırada yer alırken, onu Almanya, İngiltere ve Polonya izledi.

BÖLGESEL TURİZM İÇİN MUHTEMEL ETKİLER NELER?

Antalya genelinde yaşanan bu maliyet ve kur baskısı, Alanya başta olmak üzere bölgedeki tüm konaklama tesisleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek yatak kapasitesine sahip ilçelerde, kârlılık oranlarındaki düşüşün önümüzdeki sezon planlamalarını ve istihdam politikalarını doğrudan etkilemesi muhtemel görünüyor.

Geniş katılımlı toplantıda Aksu, Manavgat ve Muratpaşa ilçe temsilcilerinin yanı sıra ATSO, POYD, TÜROFED ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. Etkinlik, sektör paydaşlarının gelecek stratejilerini değerlendirmesiyle sona erdi.