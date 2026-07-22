Antalya'nın Kaş ve Kalkan ilçelerinde kısa süreli villa ve ev kiralaması yapan mülk sahiplerini yakından ilgilendiren hukuki süreçte emsal bir karar alındı. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, otelcilik faaliyeti yürütmeden yalnızca şahsi konutunu kiraya veren kişilerin gelirlerinin ticari kazanç değil, Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) olduğuna hükmetti. Bu kararla birlikte söz konusu kiralamalardan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Konaklama Vergisi talep edilemeyeceği belirlendi.

Geçtiğimiz yıllarda bölgedeki günlük konut kiralamalarına yönelik artan denetimler sonucunda, çok sayıda mülk sahibine vergi tarhiyatı yapılmış ve mülk sahipleri uzlaşma komisyonlarına çağrılmıştı. Danıştay'ın aktardığı son karara göre, bu tür gelirlerin ticari organizasyon sayılmaması gerektiği yüksek yargı tarafından da tasdik edilmiş oldu. Böylece binlerce ev sahibinin yaşadığı vergi karmaşasına hukuki bir sınır çizildi.

TİCARİ KAZANÇ İLE KİRA GELİRİ NASIL AYRILACAK?

Alınan kararın temelini, kiralama işleminin bir ticari işletme mantığıyla yürütülüp yürütülmediği oluşturuyor. Mülk sahibinin konut veya villasını kiralarken resepsiyon, günlük oda temizliği, yemek servisi gibi ekstra otelcilik hizmetleri sunmaması durumunda, elde edilen kazanç doğrudan kira geliri sayılıyor. Bu sınırlar içinde kalan ve ticari bir organizasyon gerektirmeyen faaliyetler için KDV ve Konaklama Vergisi uygulanamayacak.

CEZA ÖDEYENLER İADE ALABİLECEK Mİ?

Hukukçuların değerlendirmelerine göre, geçmiş dönemde benzer gerekçelerle ceza ödeyen veya uzlaşma yoluna giden mülk sahipleri için yeni bir hak arama süreci başlama ihtimali bulunuyor. Vatandaşların mali müşavirler aracılığıyla bu emsal kararı dayanak göstererek, haksız tahsil edildiği iddia edilen vergi ve cezaların iadesi için yargı yoluna başvurabileceği öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu iade talepleriyle ilgili yeni bir idari düzenleme yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Söz konusu vergi kararının Kaş ve Kalkan merkezli çıkmasına rağmen, turizm hareketliliğinin yüksek olduğu Alanya başta olmak üzere tüm Akdeniz sahil bandındaki günlük kiralık ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Alanya'da da şahsi mülkünü kısa süreli kiralayan binlerce kişi için bu içtihadın, olası vergi denetimlerinde belirleyici bir dayanak oluşturması muhtemel görünüyor.