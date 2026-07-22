Alanya hal esnafı, Türkler Mahallesi'nde inşa edilen yeni toptancı hali kompleksine taşınmama kararı aldı. Sektör temsilcileri, yeni projenin temel tarımsal ticaret ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu bildirdi.

Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ve Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen'in açıklamalarına göre, inşa edilen yeni kompleks mevcut halin teknik kapasitesinin bile gerisinde kalıyor. Tesis içerisinde soğuk hava depolarının, muz işleme alanlarının ve ağır vasıtalar için gerekli yol genişliğinin bulunmaması, taşınma krizinin temel gerekçeleri olarak aktarıldı.

YENİ PROJE İÇİN DOĞU BÖLGESİ İŞARET EDİLDİ

Süreçle doğrudan ilgisi bulunmayan kişilerin yaptığı yönlendirmeleri eleştiren sektör temsilcileri, üreticiyi ve esnafı mağdur etmeyecek alternatif bir yol haritası çizdiklerini duyurdu. Alınan karara göre esnaf, kendi imkanlarını seferber ederek Alanya'nın doğu bölgesinde yeni bir hal kompleksi inşa etmeyi planlıyor.

ALANYA TARIMI İÇİN TESİSİN ÖNEMİ NE?

Bölgenin en önemli tarımsal gelir kaynakları olan muz ve avokado, hasat sonrası özel iklimlendirme ve paketleme alanlarına ihtiyaç duyuyor. Sektör temsilcilerinin Türkler projesinde eksikliğini vurguladığı soğuk hava depoları ve özel işleme alanları, tropikal ürünlerin raf ömrünün korunması ve pazar değerinin düşmemesi için kritik bir rol üstleniyor. Doğuda yapılması planlanan yeni projenin, bu lojistik ve depolama ihtiyaçlarına doğrudan yanıt vermesi bekleniyor.