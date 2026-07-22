Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki artan gerilim, küresel petrol piyasalarını doğrudan etkileyerek Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam dalgası olarak yansıyor. Sözcü'nün aktardığı verilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,23 TL zam yapılması bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün kapanışta 91,01 dolar seviyesindeyken bugün yüzde 4,86 oranında artış göstererek 95,43 dolara ulaştı. Eş zamanlı olarak Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,57 dolardan işlem gördü. Bu rakamlarla petrol fiyatları, 11 Haziran tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR FİYATLARI NASIL ETKİLİYOR?

Fiyatlardaki bu sert yükselişin temelinde, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki askeri hareketlilik yatıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ticari gemilere yönelik tehditlerini zayıflatmak amacıyla bölgedeki 11'inci saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Buna karşılık İran ordusu, Kuveyt ve Ürdün'de bulunan ABD askeri üslerine insansız hava araçlarıyla misilleme yaptığını açıkladı. Fars Haber Ajansı'nın yayımladığı açıklamaya göre, ABD füzeleri Buşehr Nükleer Santrali yakınlarındaki bir trafo merkezini hedef aldı.

Gerilimin bir diğer ayağını ise Yemen'deki Husiler oluşturuyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin 20 Temmuz'da duyurduğu "karşı abluka" stratejisi kapsamında, SABA haber ajansı son 24 saat içinde 6 ticari geminin rotasını değiştirmek zorunda kaldığını bildirdi.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DÖNGÜSÜ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ve dolar kurundaki değişimler baz alınıyor. Küresel ölçekte Brent petrol fiyatlarındaki her yukarı yönlü kırılma, rafineri çıkış fiyatlarını etkilediği için iç piyasada doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor. ABD ve İran hattındaki gerilimin sürmesi halinde, akaryakıt üzerindeki küresel maliyet baskısının devam edeceği öngörülüyor.

Beklenen 1 lira 23 kuruşluk zammın ardından büyükşehirlerde benzinin litre fiyatının ortalama 67 lira sınırını aşacağı hesaplanıyor. Güncel rakamlara göre zamsız fiyatlar; İstanbul Avrupa yakasında benzin 65,71 TL, motorin 74,27 TL ve LPG 31,19 TL olarak uygulanıyor. İstanbul Anadolu yakasında benzin 65,56 TL, motorin 74,12 TL, LPG 30,59 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara'da benzin 66,68 TL, motorin 75,39 TL, LPG 31,19 TL iken; İzmir'de ise benzin 66,96 TL, motorin 75,66 TL ve LPG 30,99 TL'den satılıyor. Yeni fiyatlar bu gece istasyon panolarına yansıyacak.