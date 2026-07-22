Başakşehir, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi sınavını UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda verecek. Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul ekibi, Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

Turuncu-lacivertliler, İstanbul'da oynanacak ilk mücadeleden avantajlı bir sonuçla ayrılarak rövanş öncesinde önemli bir üstünlük elde etmeyi amaçlıyor.

Avrupa'da 69. maçına çıkacak

Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 68 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 26 galibiyet, 17 beraberlik ve 25 mağlubiyet alan turuncu-lacivertli ekip, rakip fileleri 102 kez havalandırırken kalesinde ise 95 gol gördü.

Inter Turku karşılaşması, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 69. mücadelesi olacak.

Nuri Şahin yönetiminde ilk resmi sınav

Sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başlayan Başakşehir, çalışmalarını daha sonra Avusturya'nın Geinberg kentinde sürdürdü. Hazırlık kampında Ried, Puskas Akademia, Salzburg ve Cracovia ile hazırlık maçları oynayan İstanbul temsilcisi, yeni sezona hazır bir görüntü vermeyi hedefliyor.

Transfer döneminde Edin Visca, Emin Bayram ve Michal Karbownik'i kadrosuna katan Başakşehir, Eldor Shomurodov'un da bonservisini aldı.

Başakşehir - Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Stadyum: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Başakşehir Fatih Terim Stadı Saat: 20.45

20.45 Hakem: Juan Martinez Munuera (İspanya)

Juan Martinez Munuera (İspanya) Yayın: TRT 1 (Canlı)

Muhtemel ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Yusuf Sarı, Kemen, Umut Güneş, Brnic, Bertuğ Yıldırım, Shomurodov

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Ampofo, Laine, Tuominen, Essomba, Conteh, Jephta