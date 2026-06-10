Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 27'yi düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıttı. Şirketin paylaştığı resmi lansman verilerine göre, yeni yazılım paketi özellikle yapay zeka alanında sunduğu yeniliklerle öne çıkıyor.

HANGİ MODELLER GÜNCELLEMEYİ ALACAK?

Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan eski cihazların destek durumu da etkinlik sonrası netlik kazandı. Apple mühendisleri tarafından yapılan planlamaya göre, şirketin geçmiş dönemde çok satan cihazlarından iPhone 11 serisi yeni güncelleme kapsamında tutuldu. Bu doğrultuda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri işletim sisteminin yeni sürümüne geçiş yapabilecek.

ESKİ CİHAZLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Açıklanan listede dikkat çeken bir diğer detay ise ikinci nesil iPhone SE modelinin de iOS 27 yazılım paketi kapsamına dahil edilmesi oldu. Yapay zeka destekli bu yeni işletim sisteminin görece eski nesil cihazlara sunulması, söz konusu telefonların yazılım ömrünü uzatırken güncel teknolojik altyapıdan faydalanmalarına olanak tanıyacak.