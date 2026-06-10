Başrollerini paylaştıkları 'Gypsy' dizisindeki rolleri gerçeğe dönüşen 57 yaşındaki ünlü oyuncular Naomi Watts ve Billy Crudup, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Haziran 2023'te New York'ta belediye binasında dünyaevine giren, ardından Haziran 2024'te Meksika'da düğün yapan çift, kutlamalarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Naomi Watts, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Crudup ile ahşap bir bankta oturdukları fotoğrafın altına "Mutlu yıl dönümü aşkım" notunu düştü. İkili, 2009 yılında Broadway'de tanışmış ve 2017 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşayan çift, ilk kez Şubat 2022'de Screen Actors Guild Ödülleri'nde birlikte kırmızı halıya çıkmıştı.

SÜRPRİZ NİKAH VE BAKKALDAN ALINAN ÇİÇEKLER

55 yaşında nikah masasına oturan Watts, törende Oscar de la Renta imzalı beyaz dantelli bir elbise tercih etmişti. Verdiği bir röportajda törenin plansız geliştiğini aktaran ünlü oyuncu, gelin buketini köşedeki bakkaldan aldığını ve evde sakladığı eski kurdelelerle kendisinin hazırladığını belirtti. Watts, ileri yaşta evlenmesiyle ilgili olarak, "Hiçbir şey için geç değil. Birbirimizi hayatın ilerleyen dönemlerinde bulduk ve bu gerçekten özel bir şey" ifadelerini kullandı.

HOLLYWOOD GÖSTERİŞİNE KARŞI SADE BİR TERCİH

Gösteri dünyasındaki pek çok ünlü ismin yüksek bütçeli devasa düğünler organize ettiği Hollywood kültüründe, Watts ve Crudup çiftinin belediye binasında sadece yakın arkadaşlarıyla evlenmesi dikkat çekici bir sadelik örneği oluşturuyor. Bu mütevazı başlangıcın ardından çiftin Meksika'daki düğün töreni de ancak aylar sonra Naomi Watts'ın fotoğrafçı kardeşi Ben Watts'ın yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna yansımıştı.

Çiftin geçmiş ilişkilerinden de çocukları bulunuyor. Naomi Watts'ın ünlü oyuncu Liev Schreiber ile 11 yıl süren birlikteliğinden 18 yaşında Sasha ve 17 yaşında Kai adında iki çocuğu var. Billy Crudup'un ise oyuncu Mary-Louise Parker'dan doğan 22 yaşında William adında bir oğlu bulunuyor.