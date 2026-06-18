Teknoloji devi Apple'ın üst yöneticisi Tim Cook, küresel çapta yapay zeka teknolojilerine artan ilginin çip maliyetlerini yukarı çektiğini ve bu durumun tüketici elektroniği fiyatlarına yansıyacağını açıkladı. Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan Cook, mevcut tablonun sürdürülebilir olmaktan çıktığını vurguladı.

Çip üreticilerinin artan maliyetleri teknoloji şirketlerine yansıttığını belirten Cook, bellek çipi arzının piyasadaki yoğun talebi karşılamakta yetersiz kaldığını aktardı. Bugüne kadar söz konusu maliyet yükünü müşterilere yansıtmamak için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Cook, gelinen noktada fiyat artışının zorunlu bir hal aldığının altını çizdi.

HANGİ MODELLER ETKİLENECEK?

Fiyat artışlarının takvimi ve kapsayacağı cihazlar hakkında net bir detay paylaşılmadı. Eylül ayında tanıtılması planlanan yeni iPhone 18 serisinin bu zam dalgasından etkilenip etkilenmeyeceği sorusu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

YAPAY ZEKA ÇİP KRİZİNİ NASIL TETİKLEDİ?

Son dönemde teknoloji şirketlerinin cihazlara entegre ettiği gelişmiş yapay zeka özellikleri, yüksek kapasiteli bellek çiplerine olan ihtiyacı rekor seviyeye taşıdı. Tedarik zincirinde yaşanan bu darboğaz, üretim maliyetlerini doğrudan artırarak akıllı telefon pazarındaki fiyatlandırma stratejilerini değişmeye zorluyor.

Eylül ayında CEO'luk koltuğunu John Ternus'a devretmeye hazırlanan Tim Cook, piyasadaki arz koşullarının ve bellek çipi fiyatlarının yeniden makul seviyelere inmesi gerektiğine işaret etti.