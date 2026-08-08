Yargıtay, çalışanların kıdem tazminatı hesaplamasını doğrudan etkileyecek emsal bir karara imza attı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, satış hedeflerine bağlı olarak verilen ve aydan aya değişkenlik gösteren primler artık tazminat hesabında dikkate alınacak. Bu karar, maaşına ek olarak performans ve satış primi alan çalışanların alacağı toplam tazminat miktarını yükseltecek.

Dava konusu olayda, bir çalışanın bordrosunda yer alan ödemeler, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından süreklilik arz etmediği gerekçesiyle tazminat hesabının dışında bırakıldı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme ise bu kararı bozdu. Yargıtay, prim miktarının değişken olmasının veya bazı aylarda hiç ödenmemesinin, bu tutarların kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilmesine engel teşkil etmeyeceğini belirtti.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Kararın ardından değişken primlerin tazminata nasıl yansıtılacağı netlik kazandı. İlgili mevzuat ve uzman değerlendirmelerine göre, çalışanın işten ayrılmadan önceki son bir yıl içinde aldığı tüm satış primleri toplanacak. Elde edilen toplam tutar 12 aya bölünerek aylık ortalama prim geliri bulunacak. Çıkan bu ortalama rakam, çalışanın kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretine eklenecek.

PRİM USULÜ ÇALIŞANLAR NE YAPMALI?

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatının sadece çıplak maaş üzerinden hesaplanmadığına, çalışana sağlanan menfaatlerin de kapsama girdiğine dikkat çekti. Tazminat hakkı kazanan çalışanların, son bir yıllık maaş bordrolarını inceleyerek performans ve satış primlerinin dökümünü çıkarması önem taşıyor. İşveren tarafından bu primlerin ortalaması tazminata yansıtılmadığı takdirde, çalışanlar eksik hesaplama yapıldığı gerekçesiyle arabulucuya veya iş mahkemelerine başvurarak aradaki farkı talep edebilecek.