Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Belek ile Kadriye mahallelerini birbirine bağlayan Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda D. yönetimindeki 07 ASN 374 plakalı otomobil ile Seyfettin E. idaresindeki 07 CBN 764 plakalı turist minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yol adeta savaş alanına döndü.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ekipler yoğun çalışma sonucunda yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Kazada otomobilde bulunan kimliği henüz açıklanmayan bir kişi ile minibüs sürücüsü Seyfettin E. ve minibüste bulunan 8 yabancı uyruklu turist yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve ilçedeki çeşitli özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobilde bulunan bir kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın yaşandığı Turizm Caddesi'nde trafik, araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından normale döndü. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Belek ve Kadriye'yi birbirine bağlayan güzergâhta özellikle yaz sezonunda yoğun araç trafiği yaşandığı belirtilirken, yetkililer sürücülere hız limitlerine uymaları ve trafik kurallarına azami dikkat göstermeleri yönünde uyarılarda bulundu.