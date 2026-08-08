Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, emeklilik hakkı kazanmasına rağmen aylığı geç bağlanan vatandaşların biriken ödemelerine faiz uygulanıp uygulanmayacağı tartışmasına son noktayı koydu. Türkiye Gazetesi'nde SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı emsal karara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geciken aylıklar için faiz ödeyecek ancak bu ödeme kurumun 3 aylık yasal işlem süresinin dolmasıyla başlayacak.

Karara konu olan olayda bir vatandaş, 13 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitini ve ödenmeyen aylıkların bankaların uyguladığı en yüksek mevduat faiziyle SGK'dan tahsilini talep etti. İlk derece mahkemesi, davacının 1 Ekim 2018 itibarıyla aylığa hak kazandığını belirleyerek, 1 Ekim 2018 ile 1 Nisan 2019 arasında eksik ödenen toplam 7 bin liralık tutarın yasal faiziyle ödenmesine karar verdi. SGK'nın istinaf başvurusu da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Dosyayı nihai olarak inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, hem yerel mahkemenin hem de istinafın kararını usul ve esas yönünden hatalı buldu. Yüksek Mahkeme, davacının talebi neticesinde SGK'dan gerekli hesaplama istenmeden doğrudan bilirkişi raporuyla 7 bin liralık tutarın belirlenmesini hukuka aykırı buldu. Ayrıca, sigortalıya 1 Mayıs 2019 tarihinde yeniden aylık bağlandığına dikkat çekilerek, eksik ödeme döneminin 1 Nisan 2019 değil, 1 Mayıs 2019 tarihine kadar hesaplanması gerektiği vurgulandı.

EMEKLİLER FAİZ HESAPLAMASINI NASIL YAPMALI?

Kararın en kritik aşamasını faizin başlangıç tarihi oluşturdu. Yargıtay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında SGK'nın tahsis tarihini takip eden 3 aylık yasal işlem süresi bulunduğunu hatırlattı. Kurumun faiz bakımından temerrüde düşmüş sayılması için bu üç aylık sürenin sona ermesi gerekiyor. Dolayısıyla, aylığı geç bağlanan emekliler faiz talep ederken doğrudan hak kazandıkları tarihi değil, SGK'ya yapılan başvuru sonrası tanınan 3 aylık yasal sürenin bitiş tarihini baz almak zorunda.